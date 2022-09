Nummerntaferl fürs Fahrrad würden Disziplin erhöhen

Ich kann dem nur zustimmen, was Bärbel Schalber ("Wann kommt das Taferl fürs Fahrrad", SN, 26. September 2022) in ihrem Leserbrief jüngst äußerte. Nämlich dass alle Fahrzeuge, die sich auf der Straße bewegen, Nummerntafeln bekommen müssten. Was daran so kompliziert sein soll, erschließt sich mir nicht ganz, es muss ja nur bei einer Versicherung zwingend eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden und bei dieser Gelegenheit eine Nummerntafel entgegengenommen werden, die montiert werden muss.

Ein Problem, was mit ausländischen Fahrrädern und Scootern usw. zu geschehen hat, müsste allerdings noch gelöst werden. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, das Problem EU-weit anzugehen, was ich dann leider sicher nicht mehr erleben würde. Die Disziplin der Benützer einspuriger Vehikel, die nicht - wie z.B. Motorräder - bereits nummerntafelpflichtig sind, würde sich jedenfalls sicher schlagartig erhöhen, wenn ihre Identität via Kennzeichen feststellbar wäre. Bei unseren wechselnden Rollen als Verkehrsteilnehmer zu Fuß, zu Rad oder mit dem Auto fürchten sich meine Frau und ich jedenfalls mit Abstand am meisten vor undisziplinierten Radfahrern.





Walter Braun, 5020 Salzburg