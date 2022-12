Nun wissen Pflegekräfte, was der Applaus in Zahlen wert war

Warum sinkt das Vertrauen in die Politik? Nun ja, ich bin zwar kein Experte, denke aber, ein "paar" Gründe zu kennen. Die Sache mit der Pflegereform ist aus meiner Sicht einer davon. Nun wurde uns von dieser großen und tollen Reform erzählt und alle waren gespannt. Nach genauerem Betrachten fielen einige Dinge auf, die diese Reform schon irgendwie verkleinert wirken ließen. Aber frei nach dem österreichischen Motto "Schau ma moi" warteten wir brav. Jetzt kommen immer wieder Details zum Vorschein, die nicht groß und toll sind wie angekündigt.

Betrachten wir nur einmal das 15. Monatsgehalt für Pflegekräfte. Versprochen wurden 2000 Euro, dann verringerte sich das Versprechen auf einen "niedrigen vierstelligen Betrag", im Anschluss mussten wir Steuern und Abgaben dafür abziehen und von den versprochenen 2000 Euro bleiben im Land Salzburg (laut Gewerkschaft) ca. 750 Euro netto übrig. Eine Pflegeperson könnte sich damit nicht einmal eine Nichtbeantwortung auf eine Frage im Untersuchungsausschuss leisten, die kostet 800 Euro - siehe Hr. Schmid. Ab nächstem Jahr wird dieser Betrag monatlich ausbezahlt und beträgt dann vermutlich ca. 53 Euro netto im Monat mehr.

Jetzt wissen wir, was dieser "Applaus" in Zahlen wert war. Ich möchte nicht wieder die Belastungen und Missstände in diesem Berufsfeld aufzählen, weil sich nichts daran geändert hat. Dass das Vertrauen in die Politik sinkt, ist mir aber schon klar. Diese Art der, ja ich würde sogar sagen, der Geringschätzung, treibt noch mehr Kollegen aus diesem Beruf und verschärft das Problem weiter. Leidtragende sind aber nicht nur die Angestellten im Gesundheitswesen, nein, mittel- und langfristig wird es unsere Jungen und Alten, unsere Kinder und auch jeden von uns persönlich treffen. Weil dieses Pflegesystem einer wirklichen und echten Reform bedarf. Aber wie bereits erwähnt, ist der spürbare Tenor aus der Politik: "Schau ma moi".



Roland Macher, 5134 Schwand im Innkreis