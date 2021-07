Sehr geehrter Herr Fritz Messner! Mir gefallen Ihre Beiträge in der Rubrik "Querschläger" sehr gut. Das Märchen von den veganen Betongoldwölfen (SN-Lokalteil vom 15. 7. 2021) ist geradezu brillant.

Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Nur der eigene Profit ist wichtig, dass dabei alles zerstört wird, bekommt keiner so richtig mit. Täglich werden 13 Hektar verbaut und das soll die Umwelt verbessern? Nehmen Sie nur die Windräder, die Sie in Ihrer Geschichte angesprochen haben. Der Anblick ist schlicht grauenvoll und stört das Blickfeld. Sie bringen zahllosen Tieren den Tod, die merken sich das irgendwann einmal und meiden die Umgebung von Windrädern. Biologisches Umfeld zerstört!

Erst jüngst habe ich in den Nachrichten gehört, dass nun Futterweizen zu Treibstoff verarbeitet werden soll. Was fressen die Tiere? Wieso forciert man nicht e-fuel?

Und über die Wölfe ließen sich ganze Bibliotheken füllen. Was ist dieser EU nur eingefallen, diese Tiere so stark zu schützen? Mir fehlt jegliches Verständnis dafür. Nicht jedoch für Ihren Beitrag: Danke!



Mag. DDr. Gabriele Parizek, 1230 Wien