Nur die direkte Demokratie kann die Politik im Land wieder sauberer und erträglich machen.

Pamela. Ich freue mich weder über die Hinrichtung von Strache in den Medien, noch über diverse Berichte und Leserbriefe über Frau Rendi-Wagner. Ich habe sie mir am Adlerplatz in Wien angeschaut. Sie ist das Beste, was die SPÖ seit langem hervorgebracht hat. Nach der miesen Politik der Partei und den vielen Skandalen, vor allem auch in Wien (Krankenhaus Nord, und, und, und...), und dem roten Chaos kann selbst der Beste nicht sofort Wunder wirken. Wahrscheinlich kann nur durch die Einführung der direkten Demokratie die Politik im Land wieder sauberer und erträglich werden.

Peter Stumvoll, 1160 Wien