Nur ein Fehler im Energiemanagement?

Putin sei ein lupenreiner Demokrat, wurde von Ex-Kanzler Schröder behauptet

und hat mehreren Ex-Kanzlern und Ministern in ganz Europa vorgezeigt, wie man mit Putin zu hochbezahlten Vorstands-Vasallen wird. Putin - Österreichs Freund - will nur Frieden und wirtschaftlich mit uns zusammenarbeiten. Russland war nicht mehr das Feindbild. Die hohen österreichischen Ex-Politiker dienten den russischen Staatsunternehmen und gaben Putin sicher manch spezielle Ratschläge! Was für ein Fehler! Kommt man da nicht auf folgende Gedanken: Warum hat sich Österreich, bzw. OMV, vom russischem Erdgas auf ca. 80 Prozent abhängig treiben lassen? Höchste Werte in der EU. Warum sind unsere Gas-Reserven nur bis zu 18 Prozent gefüllt und warum hat die OMV 2017 sich mit ca. 730 Mill. Euro an der Nord Stream Pipeline beteiligt? Waren das nur Fehler im Energiemanagement!?



Rudolf Stöckl, 5061 Elsbethen