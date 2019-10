Ich lebe und arbeite seit 1989 in Österreich. Da ich hier einen festen Wohnsitz habe, darf ich bei der Wahl des Bürgermeisters teilnehmen. Ich fühle mich als deutsche Staatsbürgerin in Österreich als Europäer und würde gerne hier wählen gehen. Genauso sollten EU-Bürger in Deutschland, Großbritannien, ... wahlberechtigt sein. Es gäbe mehr Wähler (geringe Wahlbeteiligung) und vielleicht würden die Rechtsparteien in ihre Schranken gewiesen.



Mag.art Gabriele Margarete Hummel, 5020 Salzburg