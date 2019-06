"Nur" Frau, aber verdammt gut!

Zu "Ich bin eine Quotenfrau - und verdammt gut!" (SN vom 13. 6.): Die Befürworterinnen der Quote stellen sich bei jeder Neu-Forderung in der Opfer- und Schmollecke. Einerseits wirft man den bösen Männern vor, sie würden sich dank Seilschaften, Bünde usw. auf die Karriereleiter heben, anderseits kann man beim besten Willen nicht behaupten, dass irgendjemand den Frauen verboten oder sie daran gehindert hätte, das ebenfalls zu tun. Es gibt kein Gesetz, welches Frauen verbietet zu Netzwerken, sich zu verbünden sich gegenseitig zu fördern, sich die Räuberleiter zu machen.

Man verlangt mehr Frauen in Führungsetagen und in der Politik, traut es aber den Frauen nicht zu, es alleine dorthin zu schaffen! Niemand hindert Frauen daran sich zu engagieren, doch man kann sie auch nicht zwingen. Auch wenn man selber bereits politisch tätig ist, ist es nicht einfach andere Frauen ins Boot zu holen. Mehr Frauen in der Politik, zieht nicht unbedingt mehr Frauen nach.

Klar ist, wenn ich mich als Frau für die Politik entscheide, so ändert sich der Alltag für die gesamte Familie, auch für ein größeres Umfeld (weniger Zeit für Freunde und soziale Kontakte). Und wenn Frau auch das Glück hat, dass die Liebsten dieses Abenteuer mittragen, so bleibt der Balanceakt eine tägliche Herausforderung.

Wenn die Frauenquote kommt, dann gibt es ein "vorher" und ein "nachher". Darauf können dann jene Frauen, die es bis jetzt ohne Quote geschafft haben, verweisen. Ausgerechnet eine Generation von bestens ausgebildeten jungen Frauen, wird in Zukunft mit dem Vorwurf: "die ist doch nur wegen der Quote da" leben müssen.

Tolle Errungenschaft!

Ich will und wollte nie eine Quote. Das was bisher war, habe ich ganz gut alleine hinbekommen! Ich brauche keinen Mann, der mich ins Bild schiebt oder glaubt ich wäre die Deko in der Runde. Soll ich meiner Tochter sagen: "brauchst dich nicht bemühen, es gibt keinen Wettbewerb da draußen, das macht die Quote für dich"?

Es ist ein schönes Gefühl den Berg zu erklimmen und den Gipfel zu erreichen. Genau dieses Gefühl möchte man uns Frauen nehmen. Wo ist das "stark", wo "verdammt gut", wenn ich mich hochtragen lassen soll? Hat mit Triumph und Erfolg wenig bis gar nichts zu tun.

Echte Gleichberechtigung auf Augenhöhe schaut wahrlich anders aus! Ich bin "nur" Frau, aber verdammt gut!



LAbg. Karin Berger (FPÖ), 5020 Salzburg