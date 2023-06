Nur ja nicht anecken?

Es sah ja lange Zeit danach aus, als würde dröhnendes Schweigen die einzige Reaktion der Salzburger Hochkultur auf die schwarz-blaue Koalition in der Landesregierung zu sein. Bis schließlich Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser in einem "Standard"-Interview Stellung bezog, indem er sich in bemerkenswert aggressiver Weise vor allem gegen jene wendet, die ihren Protest, ihre Bestürzung, ihre Fassungslosigkeit öffentlich kundtun. Gegen einen prinzipienelastischen Landeshauptmann, der vor der Wahl u. a. sagte, die "Tonalität" der FPÖ erinnere an die 1920er Jahre. Gegen eine Partei, deren Obmann als Orbán-Freund ("machen wir's den Ungarn nach!") und Putin-Versteher am liebsten die "illiberale Demokratie" mit weitgehender Regierungskontrolle der Medien, der Justiz, der Kultur für Österreich übernehmen würde. Und gegen das selbstbetrügerische Konstrukt der zweifachen FPÖ: zum einen die "gemäßigte" Landespartei, zum anderen die aggressive Kickl-FPÖ.

So gesehen fände ich es ein wichtiges und deutliches Signal, wenn im Sinne von Cornelius Obonya "Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen der Kunst" bei der Eröffnungsfeier der Salzburger Festspiele vor Beginn der Rede von LH Wilfried Haslauer die Felsenreitschule verlassen würden. Inwieweit allerdings die große Mehrheit der dort eingeladenen Gäste ihrer Struktur nach zu solch einer demonstrativen Aktion bereit wäre, ist mehr als fraglich. Schade eigentlich.



Erhard Sandner, 5081 Anif