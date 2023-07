Nur keinen Neid!

Wir im Flach- und Tennengau wissen gar nicht, dass der S-Link bis ins Innergebirg ausstrahlen soll, wie der Herr Hans Langreiter aus Maria Alm in seinem Brief vom 4. Juli 2023 meint. Wir glauben nämlich, sie wäre nur bis Hallein geplant! Er findet auch wichtig, dass, wenn die Milliarden vom Bund nicht abgeholt werden, diese einer anderen Stadt zugute kommen. Wir sollten es denen getrost gönnen, denn die machen vielleicht eine sinnvollere Sache damit, als sie unnötigerweise in die Erde zu versenken, wie es in der "Weltstadt" Salzburg mit 155.000 Einwohnern geplant ist.

Die Neidgesellschaft lässt grüßen!

Josef Blank, 5061 Elsbethen