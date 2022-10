Nur mehr drei statt neun Busse für die Schüler

Es wird spannend nach den Ferien, wenn die Schüler/-innen des Einzugsgebiets Birkensiedlung/Leopoldskron wieder mit dem Bus zur Schule wollen. Seit 24. 10. gilt ein geänderter Fahrplan der Linien 5 und 9. Statt bisher neun Bussen in der für die Schüler relevanten Zeit, verkehren nun nur noch drei, die ein pünktliches Ankommen in der Schule gewährleisten!

Fahrermangel, Krankenstände hin oder her, es wird erneut bei den jüngsten Kunden gespart. Es ist zu hoffen, dass viele Eltern ihren Unmut bei den Verkehrsbetrieben kundtun, damit vielleicht doch noch in dieser so sensiblen Zeit zwischen 7 und 8 Uhr für diese Strecke eine für die Schüler/-innen zumutbare Lösung gefunden wird, bevor das "Taxi Eltern" zum Einsatz kommt. Wir wollen doch eigentlich unsere Umwelt entlasten!



Regina Zogmayer, 5020 Salzburg