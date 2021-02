Nur mit Geduld können wir die Pandemie überwinden

Nun demonstrieren also Tausende Österreicher gegen die Coronamaßnahmen. Ich nicht.

Ja, auch meine Geduld wird strapaziert. Ja, auch ich ärgere mich über viele Details der "Maßnahmen", über schlechte Kommunikation, über parteipolitisches Hickhack. Ich weiß, dass es viele von uns richtig hart trifft, und bestimmt ließe sich einiges besser regeln und auch erklären. Die grundsätzliche Notwendigkeit aber, unsere Kontakte einzuschränken - die akzeptiere ich, weil ich keine bessere Idee habe.

Wir hatten 2020 in Österreich um 11 % mehr Todesfälle als in den Jahren davor, unsere Lebenserwartung ist um ein halbes Jahr gesunken. Trotz massiver Anstrengungen im Gesundheitssystem, trotz Lockdown. An all die lauten Kritiker: Was schlagt ihr eigentlich vor? Sollen wir die Pandemie einfach ignorieren? Sollen wir unsere Übersterblichkeit auf 20 % oder 30 % steigern? Wir sind gewohnt, dass jeder Mensch seine Gesundheitsversorgung bekommt, solange die Medizin am aktuellen Stand helfen kann. Dass medizinische Versorgung aufgrund einer mengenmäßigen Überforderung nicht mehr möglich ist - wollen wir das als neue Normalität akzeptieren? Und wie genau würden wir das organisieren, wie die schweren täglichen Entscheidungen treffen, wem helfen und wem nicht?

Ich finde, wer kritisiert, soll auch einen Vorschlag machen. Bis jetzt habe ich noch keinen gehört, der ein paar ganz simplen Gegenfragen standgehalten hätte. Vielleicht sollten wir lieber doch, auch wenn es immer schwerer wird, noch mehr Geduld aufbringen. Nicht, weil wir so obrigkeitshörig sind, sondern weil wir die Pandemie nur so überwinden können.

Reinhard Eberl, 5023 Salzburg