Nur Risikogruppen in Quarantäne

Natürlich darf man nicht Wirtschaft gegen Menschenleben ausspielen. Aber das aktuelle Corona-Virus hat eine Eigenschaft, die es für mich schon interessant machen würde, die aktuelle Strategie zu durchleuchten: Es trifft fast ausnahmslos Menschen, die sich bereits in Pension befinden. Auch jüngere können schwer krank werden, ja. Aber das können sie beim Influenzavirus auch - gegen das sich übrigens nur ca. 10% der Menschen in Österreich impfen lassen.

Meine Frage wäre nun: Wäre es nicht auch eine Überlegung wert, dass sich nur Risikogruppen (ältere Menschen, Raucher usw.) in Quarantäne begeben? Wie man das bewerkstelligen sollte, müsste natürlich überlegt werden. Und natürlich ist eine teilweise Quarantäne noch schwieriger zum Umsetzen.

Aber eines macht mir fast mehr Sorgen: Der Kurs, der jetzt eingeschlagen worden ist, kann - so befürchte ich - ohne schwerwiegendste Folgen kein halbes Jahr gefahren werden.

Mag. Martin Zachhuber, 5144 Handenberg