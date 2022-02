Oase der Ruhe nicht dem Tourismus opfern

Wie den Medien zu entnehmen ist, soll das Johannes-Schlössl auf dem Mönchsberg, welches von den Pallottiner-Patres betreut wird, verkauft werden. Die treibende Kraft des Verkaufs ist die deutschsprachige Ordensprovinz der Pallottiner mit dem Sitz im bayerischen Friedberg.

Ein Luxushotel mit 140 Gästebetten und internationalem Flair soll entstehen. Der nunmehrige spirituelle Ort soll einem Superhotel Platz machen.

Derzeit ist im Flächenwidmungsplan der Standort der Pallottiner als Günland/ländliche Gebiete gewidmet und das Hauptgebäude ist unter Denkmalschutz stehend kenntlich gemacht. Auch ist der ganze Bereich als Landschaftsschutzgebiet "Mönchsberg" ausgewiesen.

Derzeit ist die Stadtgemeinde Salzburg mit der Neuaufstellung des Räumlichen Entwicklungskonzepts befasst und dieses soll bis Jahresende 2022 abgeschlossen werden. Im Räumlichen Entwicklungskonzept wird festgelegt, wie sich die Stadt in den nächsten 25 Jahren in Bezug auf Wirtschaft, Siedlung und Verkehr, Baulandbedarf usw. entwickeln soll. Im derzeit gültigen Räumlichen Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg liegt der Mönchsberg in der Grünlanddeklaration.

Eine touristische Nutzung für ein Hotel ist nicht erkennbar. Es wäre ein schwerer Verlust für die Bürger der Stadt Salzburg, die ohnehin vom Verkehr und dem Trubel in dieser Stadt überrollt werden, wenn diese Oase der Ruhe dem Tourismus geopfert werden würde. Man kann nur hoffen, dass die Stadtgemeinde Salzburg und das Bundesdenkmalamt eine touristische Fehlentwicklung verhindern.



Ing. Siegfried Lebesmühlbacher,, Bürger der Stadt Salzburg