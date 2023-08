Oberster Grundsatz: Stadtverträglichkeit

Zum Interview mit Tourismusdirektorin Christine Schönhuber (SN vom 16. 8. 2023): Bislang galt die monatliche bzw. jährliche Beherbergungsstatistik als "Erfolgskennzahl", hat sie doch das Wachstum in dem für Salzburg elementarsten Wirtschaftsfaktor abgebildet. Gerade darin liegt der Wurm. Denn diese Zahlen blenden völlig jene Ziele aus, die seit vielen Jahren mindestens ebenso wichtig sind: Stadtverträglichkeit, Nachhaltigkeit, räumliche Differenzierung, zeitliche Entzerrung von Besucherströmen u. v. m.

Es darf nicht nahtlos an die Erfolge der letzten 15 Jahre wie in bisheriger Form angeknüpft werden. Das Streben nach noch höheren Besucherzahlen und "Mengenwachstum" muss endlich einer anderen Zieldefinition weichen. So sind Themen wie Wertschöpfung, respektvoller Umgang mit dem Welterbe, touristische Nutzung von Wohnquartieren, auch stadtverträgliche Anreisen und Ressourcenmanagement zu berücksichtigen bzw. heranzuziehen. Das "Instrument der Beherbergungsstatistik" in der bisherigen Form hat schon längst ausgedient.

Eine stadtverträgliche, nachhaltige Entwicklung berücksichtigt nämlich alle Menschen, jene, die nach Salzburg reisen, und jene, die in der Stadt leben! Zielsetzung muss sein - wie die neue Tourismusdirektorin Christine Schönhuber bereits benannt hat -, den Fokus auf Qualität und Wertschöpfung zu legen und zugleich die Kapazitätsgrenzen zu (er)kennen. Dem kann vollinhaltlich zugestimmt werden. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns, denn wir müssen endlich in das richtige Handeln kommen.

Auf den Punkt gebracht: Salzburg braucht ein wesentlich differenzierteres Konzept für den Tourismus, das die Perspektive der Nachhaltigkeit für die kommenden Generationen ebenso wie die Teilhabe der Salzburger Bevölkerung dauerhaft berücksichtigt. Es bedeutet nicht, auf die Selbstregulierung des Marktes zu warten.



Inge B. Kuhn, Hotelierin, 5020 Salzburg