Obus-Intervalle machen den Umstieg schwer

Wenn das so weitergeht mit den Obus-Intervallen - 20 Minuten in den Ferien! - dann schlägt eher noch ein Meteor in Salzburg ein, bevor ein Obus des Weges kommt und auch nicht alle Menschen haben Ferien. Aber eine U-Bahn wollen diese Traumtänzer unbedingt bauen, weil die Bauwirtschaft Arbeit braucht und damit nicht andere Bundesländer die Gelder bekommen. Neid ist etwas ganz Verwerfliches!

Es heißt doch immer, lasst das Auto stehen, oder noch besser, tut es ganz weg, damit die Umwelt keinen Schaden durch die Abgase nimmt und fahrt lieber öffentlich. So wird einem das sehr schwer gemacht und es wundert niemand mehr, wenn der Autoverkehr immer dichter wird, aber leider nicht der öffentliche!

Aber die U-Bahn wird das Problem nicht lösen können, denn wo die geplant ist, war noch nie ein Stau (z. B. Hauptbahnhof-Mirabellplatz). Übrigens, die Forderungen des Dr. Witzany sind hundertmal wichtiger als diese überflüssige U-Bahn, die keiner braucht und keiner will.

Josef Blank, 5061 Elsbethen