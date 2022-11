Obuslinie 10 ist mangelhaft

Hiermit möchte ich mich aufs äußerste beschweren über den Bus der Linie 10. Als ich am Freitag, 25. 11., um 12.40 Uhr an der Haltestelle Maxglaner Hauptstraße stand, kam er und blieb weit hinten stehen. Sofort eilte ich zurück und er fuhr mir davon. Seine Nummer: "S 988 WF". Ich ging daraufhin in die Bäckerei Essl, wo mir die sehr nette Verkäuferin die Nummer aufschrieb. Die Unzulänglichkeit der Busse bescherte mir schon etliches an Taxikosten.

PS: Die Verkehrslage in der Kugelhofstraße ist ein Skandal. Das dürfte etlichen Ihrer Mitarbeiter/-innen bekannt sein.





Balbina Stöckl, 5020 Salzburg