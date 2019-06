ÖBB haben ehrlich informiert

Antwort der ÖBB auf den Leserbrief "Köstendorf lädt ÖBB zum Dialog ein" vom 25. 6. 2019:

Die ÖBB halten fest, dass die im Leserbrief angesprochenen und angeblich vorenthaltenen Informationen seit der öffentlichen Informationsveranstaltung am 10. September 2018 sogar auf der offiziellen Website der Gemeinde Köstendorf zu finden sind. Nach der Veranstaltung in Köstendorf wurden die Präsentationsunterlagen an die Gemeinde weitergegeben und sind auch heute noch dort verfügbar. Die ÖBB haben ehrlich und transparent informiert und werden das auch in Zukunft so handhaben.

Robert Mosser, ÖBB-Pressesprecher, 5020 Salzburg