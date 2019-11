ÖBB organisierten kostenloses Taxi

Am Samstag, 16. November, nach einer Opernaufführung in Salzburg wollte ich um 20.12 Uhr nach Schwarzach-St. Veit fahren und von dort mit dem Anschlusszug nach Bruck-Fusch. Der EC von Deutschland hatte etwa fünfzig Minuten Verspätung. So lange konnte der Anschlusszug nicht warten. Der nächste Zug nach Bruck wäre etwa eine Stunde später gefahren. Die ÖBB organisierte ein Taxi in Schwarzach, das uns Reisende kostenlos nach Taxenbach, Bruck, Zell am See und Saalfelden brachte.

Große Erleichterung! "Vergelt's Gott" an die ÖBB.





Hedwig Kittl, 5671 Bruck