ÖBB sollten Halt bei Wallersee aktivieren

Mit Freude haben wir von der Errichtung des neuen Nahverkehrsknotens am Bahnhof Friedburg im oberösterreichisch-salzburgischen Grenzgebiet erfahren. Jetzt können von unserer Gemeinde aus auch die Regionen Henndorf am Wallersee sowie Eugendorf problemlos per Postbus erreicht werden.

Weiters gibt es nun einen täglichen Stundentakt nach Salzburg mit der Regionalzuglinie R21, endlich auch samstags und sonntags. Leider haben wir bei der Durchsicht des Fahrplans des Zugs bemerkt, dass dieser praktisch überall hält, mit Ausnahme der Haltestelle Wallersee. Gerade diese ist aber ein lohnendes Ziel im Sommer, ist doch das wunderschöne Strandbad Zell am Wallersee nur fünf Minuten fußläufig entfernt, mit Gratiseintritt, da einzig eine Parkgebühr für das Auto eingehoben wird.

Vielleicht folgt noch ein Umdenken seitens der ÖBB, das doch noch zu einem Halt des Zugs an der Haltestelle Wallersee führt, denn dieses Strandbad ist eines der wenigen, welche optimal per Öffi, hier mit dem Regionalzug, erreichbar sind (man denke auch an die Kinder und Jugendlichen).

Es wäre eine weitere Gelegenheit, den einen oder anderen, sei es von der Stadt Salzburg oder von der Gegend Flachgau und Innviertel, zu animieren, das Auto stehen zu lassen und per Bahn einen perfekten Badetag am Wallersee zu beginnen, umweltfreundlich und klimaschonend.



Mag. Adelheid Greifeneder, 5211 Lengau