ÖBB-Tunnel oder Totes Pferd

Medienberichten zufolge geht der ÖBB-Tunnel zwischen Hallwang und Köstendorf in die vermeintlich letzte Runde. Wenn ich so mit dem Boot oder auf dem Surfbrett am Wallersee unterwegs bin, seh ich gerne die Züge auf der Westbahnstrecke und habe schöne Gedanken rund ums Reisen. Wenn ich im Zug sitze schau ich gerne raus - was ist im Club, wie ist der Wind, sind Freunde am Wasser. Und seit vielen Jahrzehnten wird über den Tunnel/HL-Strecke diskutiert ohne dass sich etwas Sinnvolles bewegt hat.

Wenn Projekte über Jahrzehnte nicht realisiert werden dann handelt es sich oft ums Reiten Toter Pferde. Wenn ich wieder an meine Reisen denke fällt mir dann auf wie wenig ich Eisenbahntunnels mag - man sieht nix von der Landschaft, Internet oder Telefonempfang (wer es halt braucht) sind weg, es ist nervig, jedenfalls nicht positiv. Und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, oft in Deutschland wo ICE Strecken entlang Autobahnen verlaufen, oder in Italien und Südfrankreich fallen mir die schönen Brücken auf mit den HL-Zügen darauf und ich denk mir dann - das hat was.

Dass ein Tunnel bei hohen Bergen, z. B. Brenner eine sinnvolle technische Lösung ist, erscheint mir klar. Warum man allerdings im hügeligen Alpenvorland keine bessere Lösung als einen Tunnel mit unglaublich vielen negativen Aspekten findet erscheint mir zumindest ambitionslos. Wie wäre es mit einer Art Hochbahn auf einer Brücke die an das Kunstwerk bei Millau und ähnliche herankommt, wo die Reisenden die schöne Landschaft sehen. Darunter könnten Grubenkäferpopulationen weiterbestehen, die Bauern würden nicht Ihre Existenz verlieren, die Anrainer nicht jahrelang in einer Riesenbaustelle leben müssen, das abgepumpte Wasser müsste nicht über kilometerlange Druckstollen hinter Seekirchen in die Fischach gepumpt werden, es müssten keine Straßen verlegt, Wälder abgeholzt und riesige Deponien errichtet werden, vieles andere erschiene einfacher, moderner und besser. Die Bauaufträge wären immer noch gut dotiert, und ich finde es schade dass außer einer Tunnellösung nichts anderes andiskutiert wird - Tote Pferde zu reiten ist offenbar zu bequem, besonders, wenn man gutes Sitzfleisch hat. Ich glaube dass moderne Ingenieure da besseres zu bieten hätten.





Christian Bratsch, 5020 Salzburg