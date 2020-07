ÖBB und Abstandhalten

Am Freitag, 10. 7. 2020, fuhr ich mit den ÖBB von Salzburg-Hauptbahnhof nach Wiener Neustadt. Bis Wien-Meidling war es kein Problem, aber die Fahrt von Wien-Meidling nach Wiener Neustadt war eine Katastrophe. Einen derart überfüllten Zug habe ich noch nie erlebt. Der Zug war so überfüllt, dass jeder Sitz besetzt war und in den Gängen zwischen den Sitzen die Fahrgäste Schulter an Schulter standen und so Körperkontakt unvermeidbar war.

Jedes Abstandhalten war unmöglich und um auf meinen reservierten Platz zu gelangen, musste ich mich an der Schlange vorbeidrängen. In Zeiten, in denen Abstandhalten eine der wichtigsten Verhaltensregeln ist, eine echt untragbare Situation. Da hilft das Tragen einer Maske nur mehr wenig. Natürlich war es auch dementsprechend stickig und nicht durchlüftet im Waggon. Dass sich einige Fahrgäste zusätzlich nicht an die Maskenpflicht gehalten haben, wäre bei einem weniger überfüllten Zug auch ein geringeres Problem gewesen.

Es muss doch möglich sein, auch in Zügen den Kartenverkauf zu limitieren und so derartige untragbare Zustände zu vermeiden. Selbst die Salzburger Festspiele verkaufen heuer eine geringere Anzahl an Karten und Lokale werden stichprobenartig kontrolliert, ob sie überfüllt sind.

Die Gesundheit der Kunden/

-innen sollte auf alle Fälle, auch bei den ÖBB, Vorrang haben.



Karin Oberascher, 5020 Salzburg