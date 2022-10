Öffentlich-rechtliche Medien

Zu "Plädoyer für den Erhalt der Vielfalt" (SN vom 20. 10.): Herr Fritz Messner trifft wie immer den Nagel auf den Kopf! Ja, nach Monika Lindner und Herrn Wrabetz ist nun ein vollkommener Kulturbanause am Ruder des lustigen Kreuzfahrtschiffes und so ist auch seine Crew. Die kennt weder Ö1, noch FM4 aber sie will das Niveau auf jeden Fall herabsetzen, um jeden Preis! Conclusio: Ö1 ist sehr gut wie es ist und ins Museum gehört nicht der Sender, sondern die Gedanken des Generaldirektors!

FM4, dass seinerzeit aus Blue Danube entstanden ist, ist der einzige kritische Radiosender, der sich nicht politisch beeinflussen lässt und die Probleme in Österreich und der Welt kritisch betrachtet. …aber Vorsicht: Mehr Content bedeutet leider nur mehr Helene Fischer und ähnliche Schnulzensänger! Ich hoffe, dass die Zurückruderer einen Konsens finden und sich Ihres Bildungsauftrages bewusst sind. Gute Fahrt!





Margaretha Mondel, 1130 Wien