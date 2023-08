Öffentlicher Umgangston

Die Tonlage im öffentlichen Diskurs, seien es Wortmeldungen, Diskussionen oder sonstige Meinungsäußerungen, wird nach meinem Eindruck einerseits aggressiver und ist andererseits oftmals von Substanzlosigkeit gekennzeichnet. Die Politik ist insofern daran nicht unbeteiligt, als sich manche aus Profilierungssucht zu Vermutungen und Verdächtigungen sowie persönlicher Herabwürdigung von politischen Mitbewerbern hinreißen lassen. Die Ursachen für das aufgeheizte Klima in der Gesellschaft liegen aber tiefer. Ich orte sie vor allem in einer weitverbreiteten Erwartungshaltung, die zu einer Schieflage zwischen Rechten und Pflichten geführt hat, wobei der chronisch unzufriedene Österreicher vor allem Erstere im Blick hat. Damit im Zusammenhang steht auch die Einstellung, dass irgendjemand, jedenfalls immer die anderen, für Ärgernisse und Widrigkeiten die Schuld trägt. Diese Tendenz kommt auch in vielen Leserbriefen in Form von fragwürdigen Behauptungen und Halbwahrheiten zum Ausdruck. Obwohl derartige Auslassungen vielleicht nicht immer ernst genommen werden, tragen sie möglicherweise zu einem Imageschaden für Staat und Institutionen bei. Dies könnte aber auch dazu führen, dass gut fundierte und informative Lesermeinungen, wie sie immer wieder zu finden sind, auch in diesem "Topf" der Beliebigkeit untergehen. Mir ist bewusst, dass dies alles harmlos ist im Vergleich zum Umgangston in den "sozialen Medien", von denen ich mich fernhalte. "Tiefer geht immer" sollte aber nicht der gesellschaftliche Maßstab sein.







Georg Weigl, 5023 Salzburg