Öffentlicher Verkehr braucht Vorrang

Als Pongauer verfolge ich die Diskussionen über den Ausbau des öffentlichen Verkehrs seit Jahrzehnten mit großem Interesse, da ich dort öfter mit diesem unterwegs bin. Der Stadt und den Verantwortlichen möchte ich zu der Entscheidung, die Stadtbahn (S-Link) endlich zu bauen, herzlichst gratulieren. Ich hoffe, dass nicht irgendwelche Arten von Käfern diesen Bau noch verhindern oder verzögern werden.

Der Ausbau der zusätzlichen Mönchsberggarage wird hoffentlich von den Verantwortlichen wegen des Baus der Stadtbahn jetzt zurückgenommen. Die Idee, eine zusätzliche Garage mitten in der Stadt zu bauen, finde ich in Zeiten wie diesen nicht zielführend, denn die Autos müssen ja zu- und wegfahren, was wieder zusätzlichen Stau verursacht. Auch wenn Herr Helmut Hintner im Leserbrief vom 9. April meint, mit Elektroautos würde das behoben sein. Der Stau bleibt gleich, ob mit Strom oder Benzin gefahren wird.

Beim Ausbau der Lokalbahn treten nach Veröffentlichen der ersten Pläne schon die ersten Gegner auf. Den Vorschlag des Herrn Bürgermeister von Anthering, die Fahrgäste mit einem E-Bus zur Haltestelle zu bringen, würde ich eher als Aprilscherz sehen. Solche Linien müssen direkt an den bewohnten Gebieten vorbeiführen, sonst werden sie nicht angenommen. Die dortigen Gemeindeverantwortlichen sind zwar nicht gegen diese Bahn, sie soll aber auch nicht ausgebaut werden, wie beim Ausbau der ÖBB-Strecke im Flachgau.



Kurt Tüchler, 5620 Schwarzach