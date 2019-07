Öffentlicher Zugang zu den Seen

Dem trefflichen Leserbrief von Michael Breisky im Lokalteil der SN vom 17. 7. ist uneingeschränkt zuzustimmen; dass der Schreiber darin die Recherche der "Rechercheplattform Addendum" als "keine journalistische Meisterleistung" einstuft, mag zurückhaltend diplomatischer Ausdrucksweise zuzuschreiben sein, weil die "Leistungen der Datenjournalist/-innen" (?) nach deren "Umrundungen" der Seen (SN S. 2) und die daraus gewonnen Erkenntnisse und Einteilungen (privat, öffentlich Natur) kräftigere Benotung verdienen, gelinde gesagt mindestens ein "mangelhaft". Mangelhaft unter anderem auch deshalb, weil die frei zugänglichen, wunderschönen öffentlichen Badeplätze gänzlich unerwähnt bleiben, zum Beispiel jene in St. Lorenz und Innerschwand, wo neben der sauberen, stets gemähten Liegewiese, täglich gesäubert und notfalls von der Wasserrettung betreut, alle nötigen Einrichtungen kostenlos zur Verfügung stehen, wie Umkleidekabinen, Toiletten, ein Buffet, daneben ein großer Parkplatz, der um 4 Euro/pro Tag benützt werden kann. Von den anderen in Rede stehenden allgemein zugänglichen Ufergrundstücken muss dagegen nach Saisonende der von den "Freibadern" reichlich hinterlassene Müll und Unrat von vielen freiwilligen Helfern tonnenweise eingesammelt werden, mit ein Motiv zur Einrichtung der öffentlichen Badeplätze unter beträchtlichem Einsatz öffentlicher Mittel, womit auch ausreichend Zugang zu den Seen gewährleistet und dazu beigetragen wird, Schäden an Naturufern zu vermeiden oder zu verringern. Am Rande des Themas wäre dringend anzuregen, rechtzeitig Augenmerk auf die Zunahme des Motorbootverkehrs zu lenken, wozu auch starke, zum Wasserskischleppen geeignete Elektroboote gehören, deren Welle nicht nur Schwimmer, Segler, Surfer stört, sondern vor allem den Naturstand der Seeufer beeinträchtigt und zunehmende Gefahrenquellen für Schwimmer erzeugt. Von den Abgasen der Boote mit Verbrennungsmotoren und deren Lärmentfaltung gar nicht zu reden, deren ständiger Lärm, von der Wasserfläche reflektiert, weit bis in Wohngegenden getragen wird, was zu dulden von einem großen Kreis betroffener Personen erwartet wird, unter Hinweis auf die "touristischen" Notwendigkeiten, die durchaus zu hinterfragen sind. Der Mondsee als "Privatsee" sei unbestritten; ob er überhaupt dem Salzkammergut zuzurechnen ist, mag offen bleiben. Der Seegrund, Grundparzelle 295/1 KG Mondsee, steht jedenfalls im Eigentum einer Privatperson. Die Wassernutzung ist im detailreichen Wasserrechtsgesetz ausreichend beschrieben und im Umfang mehrfach ausjudiziert. Dass nicht alles jedem gehören kann und private Uferparzellen den freien Zugang zum See beschränken, ist wohl einsichtig, aber nicht mehr ausreichend zu ändern, womit wenigstens der Überschrift des Artikels "die heimischen Seen stehen der Öffentlichkeit nur eingeschränkt zur Verfügung" zugestimmt werden kann.





Dr. Erich Carli, 5310 Tiefgraben