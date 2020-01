Öffentliches Interesse im Interesse der Menschen

Heutzutage wird fast alles dem "öffentlichen Interesse" untergeordnet. Der Bau der 380-kV-Hochspannungsfreileitung wurde von der Salzburger Landesregierung und dann vom Bundesverwaltungsgericht nur auf Grund des "öffentlichen Interesses" genehmigt.

Der Natur- und Umweltschutz, die Gesundheit der Bevölkerung, der enorme wirtschaftliche Werteverlust der Immobilien und Gründe entlang der Leitung wurden hintangestellt. Auch das so geschützte Eigentum der Bauern wird durch Zwangsdienstbarkeiten für diese Sache herangezogen.

Jetzt ist man dabei, sogar unseren wertvollsten Schutz gegen die Klimaveränderung, den Wald, zu roden. Alles wegen des sogenannten "öffentlichen Interesses".

Ich frage mich in letzter Zeit immer öfter, was ist wirklich "öffentliches Interesse"?

Normalerweise ist es ein unbestimmter Rechtsbegriff, der bedeutet, dass die Interessen der Allgemeinheit vor die Interessen Einzelner gestellt werden. Es ist also eine gegenseitige Abwägung notwendig. Aber das "öffentliche Interesse" muss immer im Interesse der Menschen passieren.

Durch die Klimaveränderung hat sich das "öffentliche Interesse" massiv verändert. Es ist viel wichtiger, für die Bevölkerung des Landes Salzburg den Wald und besonders die Schutzwälder zu erhalten und zu schützen. Es liegt im allgemeinen Interesse, die technischen Möglichkeiten einer Kabelverlegung zu nützen und dadurch erst eine wirkliche Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Diese Rodungen müssen sofort gestoppt werden, bis eine endgültige Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vorliegt, denn die Bäume sind unwiederbringlich zerstört und wer weiß, ob sie durch diese Hitzeperioden auch wirklich wieder nachwachsen können. Schutzwälder brauchen 50 Jahre, um ihre Schutzfunktion wieder zu erreichen.







Gerti Höllbacher, 5425 Krispl