Öffi-Notstand auf dem Land

Viele, die wie ich aus einem kleinen Dorf kommen, werden verstehen, wovon ich schreibe. Busse haben große Verspätung oder kommen erst gar nicht, an Wochenenden fährt kein einziger Bus und in den Ferien lässt der Fahrplan auch zu wünschen übrig.

Die öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Land sollten definitiv ausgebaut werden, dann würden sie auch vermehrt genutzt werden. Sie müssen zuverlässig, pünktlich und regelmäßig fahren. Jugendliche auf dem Land sind im Vergleich zu Stadtbewohnern eher immobil, wenn sie noch keinen Führerschein haben. Diese Mobilität könnte man mit gut ausgebauten Öffis gewährleisten.

Außerdem ist es umweltfreundlicher, Öffis zu verwenden, da in einen Bus viel mehr Menschen als in ein Auto passen und somit der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß geringer ist. Es soll definitiv etwas unternommen werden, denn es ist ein Zustand, dass in kleineren Dörfern ein oder zwei Busse am Tag fahren - oder auch gar keiner.



Lena Hebesberger, Schülerin d. HAK Neumarkt, 4882 Oberwang