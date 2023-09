Öffis frei - in den Dom nur mit Eintritt

Das Abschiedskonzert von Martin Grubinger war der Anlass, für zwei Tage nach Salzburg zu kommen - es war wirklich ein Highlight für uns! Einige Tage vor dem Konzert wurden wir von der Kulturvereinigung Salzburg darauf aufmerksam gemacht, dass zeitgleich der Ruperti-Kirtag stattfindet, daher Parkplätze Mangelware sein werden, doch die Öffis für voer Tage für alle Salzburg-Besucher kostenlos seien. Dieses Angebot und die Information im Voraus darüber haben wir als tolles Service empfunden. Nach Bezug unseres Hotels am Freitag sind wir durch die Stadt geschlendert, wo auch schon viele Besucher am Ruperti-Markt waren. Wir waren in Gedanken noch daheim, wo ein Begräbnis nach einem tragischen Unfall stattfand, wo wir leider nicht teilnehmen konnten. So wollten wir in den Dom gehen und dort eine Kerze entzünden und an die Trauernden zuhause denken. Doch leider sind wir schon am Eingang gescheitert, wo wir zu unserem Erstaunen erfahren haben, dass pro Person 5,- Euro Eintritt zu zahlen seien. Es wurde auch etwas von Salzburger Kirchenbeitragszahlern erzählt und dass dieses Wochenende besonders viele Leute zum Dom kommen würden. Gerade an einem Wochenende, wo viele Menschen erwartet werden, könnte die Kirche ein Zeichen setzen, indem sie ihre Tore weit aufmacht und sich als "einladende Kirche" präsentiert und es auch Menschen, die sonst vielleicht eher selten Kirchen besuchen, schmackhaft macht, eine Kirche - in diesem Fall den Dom - zu besuchen. Erst ein paar Tage vorher wurden die Kirchenaustrittszahlen für 2022 präsentiert: Fast 91.000 Katholiken sind ausgetreten, aus welchem Grund auch immer. Da muss man sich schon was überlegen…

Wir sind dann nach St. Peter gegangen und schließlich in die Franziskanerkirche, wo wir unser Kerzerl anzünden konnten. Schade, dass die Entscheidungsträger in der Kirche so viel weniger Gespür für günstige Gelegenheiten haben, sich positiv zu präsentieren, als die Verkehrsbetriebe in Salzburg. Natürlich wissen wir, dass auch in anderen Kirchen "Eintritt" verlangt wird - im Stephansdom zum Beispiel. Aber zum Beten oder zum Kerzerl anzünden kann man immer hinein, ohne dafür zahlen zu müssen.



Reinhart und Hannelore Eisler, 2100 Leobendorf