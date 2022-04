Öffis erfordern viel Geduld und Zeit

Eine Reise mit Öffis von Salzburg nach Matrei in Osttirol, Entfernung 158 Kilometer:

Buslinie 260, Salzburg/Mirabellplatz, Abfahrt: 12.29 Uhr - Zell am See/Bahnhof, Ankunft: 14.38 Uhr. Eine Stunde Wartezeit! Buslinie 670, Zell am See, Abfahrt: 15.33 Uhr - Mittersill/Stadtplatz, Ankunft: 16.13 Uhr. Eine Stunde Wartezeit! Fußweg zum Bahnhof Mittersill. Buslinie 950X, Mittersill/Bahnhof, Abfahrt: 17.18 Uhr - Matrei in Osttirol, Ankunft: 17.56 Uhr.

5 ½ Stunden für 158 Kilometer!

Man darf sich nicht wundern, wenn sich viele Reisende ins eigene Auto setzen.



Peter Wollner MBA, 5020 Salzburg