Öffis gegenüber Pkw in der Stadt stärken

Zu "Verkehr: Wie Stadt und Land den Ton angeben wollen": Moderne Verkehrspolitik findet längst andernorts statt (mehr wertvoller öffentlicher Raum in Städten durch weniger private Autos, Vorrang für Öffis, Radfahrer und Fußgänger). Bei uns beschäftigen sich die politischen Verantwortungsträger mit der Auslagerung der Verkehrssparte der Salzburg AG in eine Tochtergesellschaft. Das Grundproblem der Öffis in Salzburg ist aber ein völlig anderes: dass sie viel zu wenig genutzt werden. Und das wird bestehen bleiben, solange sich keine politische Mehrheit findet, die bereit ist, den Wettbewerbsnachteil der Öffis gegenüber der Privat-Pkw-Nutzung in der Stadt zu beseitigen.



Mag. Thomas Schett, 5020 Salzburg