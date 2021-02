Öffnet Schulen und Sport für die Jugend

Danke für Ihren Leitartikel "Die Gesundheit einer Generation steht auf dem Spiel" (SN, 19.2.)

Hinzu kommt, dass der Sportunterricht an den Schulen unter den gegebenen Bestimmungen ebenfalls kaum umsetzbar ist. Der Jugend fehlt es an Bewegung und sozialen Kontakten und dann soll sie noch die Motivation und jüngere die Fähigkeit für das selbstständige Erarbeiten von Lernstoff zu Hause aufbringen? In Salzburg wurden zu Semesterbeginn 90.000 Selbsttests durchgeführt, davon waren 22 Schüler und ein Mitarbeiter der Verwaltung positiv, das entspricht rund 0,025%! Weniger als in Wien und Niederösterreich, dort waren es rund 0,04% nach den vorliegenden Zahlen. Rechnet man das Schulpersonal heraus, die ohnedies getestet werden, wird es noch weniger. Die Schulsituation ab der Mittelstufe mit abwechselndem Unterricht bringt die Jugend, Eltern und Lehrer weit über die Grenzen des Machbaren. Daher mein Appell an die Verantwortlichen: Öffnen Sie die Schulen zur Gänze unter Einhaltung notwendiger Hygienemaßnahmen und handeln Sie lokal rasch dort, wo Fälle auftreten, anstatt die Gesundheit und Bildung einer ganzen Generation aufs Spiel zu setzen!

Mag. Gerhild Hofer, 5020 Salzburg