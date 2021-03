Öko-Schmäh 2.0 einer Käserei

"Klimaneutralem Käse auf der Spur" lautete der Titel einer unterhaltsamen Geschichte rund um die Käserei Woerle. Mehr als 10.000 Tonnen des klimaschädlichen Gases CO2 werden nach eigenen Angaben bei der Verbrennung von Erdgas am Standort Henndorf jährlich in die Atmosphäre abgegeben. Nun sollen die Lieferanten wieder gut machen, was der Betrieb selbst nicht schafft: Sie sollen durch Einsparmaßnahmen die Umweltbelastung der Molkerei kompensieren.

Wäre es anstatt dieses Ablasshandels nicht ehrlicher und angemessener, die Hausaufgaben selbst zu machen? Tirol Milch Wörgl zeigte unlängst vor, wie das funktionieren kann. Die erforderliche betriebliche Prozesswärme ließe sich auch in Henndorf durch Hackgut aus den naheliegenden Wäldern bereitstellen. Und auch aus Biogas, das als grünes Gas ganz einfach aus Gülle, Grasüberschüssen und Reststoffen der Molkerei herzustellen wäre. Dabei könnten zusätzlich die naturgegebenen Methanemissionen aus der Landwirtschaft verringert werden.

Auch beim Betriebsstrom läge das Gute so nah: Das Luftbild des Betriebs weist etwa 13.000 m2 leere Dachflächen aus. Diese wären wunderbar zur Solarstromerzeugung geeignet und würden etwa den Jahresstrombedarf von 500 Haushalten bereitstellen. Ein gemeinsames Bürger- und Business-Windrad auf der Henndorfer Seite des Lehmbergs könnte Strom im Ausmaß von mehr als 1000 Haushalten bereitstellen.

Die effizienten Elektro-Fahrzeuge in Ehren, aber ein 50-Euro-Zuschuss zu einem Hoftrac muss wohl eher als pseudo-klimaneutraler Unsinn gesehen werden. Und die braven Ursprung-Schüler/-innen dürfen das Treiben mit ein paar Fleckerl kartierten Blumenwiesen dekorieren. Schöne neue Welt.





Peter Stiegler,, Ingenieurbüro für erneuerbare Energie5203 Köstendorf