Öko-Strom braucht das Land!

Wie läuft's in Salzburg?

Photovoltaik: Da hat ein Niederalmer eine PV-Anlage an sein Haus an der Königsseeache gebaut und die Module so montiert, dass sie maximale Leistung erbringen. Weil das nicht dem Salzburger Baupolizeigesetz entspricht, steht auf der Kippe, ob er alles wieder abmontieren muss. (Bau-)Ordnung - in jedem Bundesland ein bisserl anders - muss sein! Stromüberschuss kann an die Salzburg AG verkauft werden. Ab 1. 2. 2022 wurde der Einspeisetarif für PV-Neuanlagen/Erweiterungen in etwa halbiert. Diese Maßnahme soll wohl dazu dienen, eine Überhandnahme solcher Anlagen zu verhindern.

Windkraftanlagen: Die realistischen Pläne der Salzburger Landesregierung, bis ins Jahr 2030 zumindest 25 Windräder im Bundesland zu errichten, gehen der IG Windkraft zu wenig weit. Die Lobby dieser Industrie fordert bis zu hundert Turbinen landesweit - sogar 200 seien möglich. Vom Winde verwehter Bezug zur Realität?

Wasserkraftwerke:

Dank mutiger Stadtpolitiker/-innen konnte das WKW Sohlstufe Lehen (sauberer Strom für 23.000 Haushalte) trotz eines zur Freude der Protestler/zum Schrecken der Projektanten plötzlich auftauchenden Bibers 2013 in Betrieb genommen werden. Im Land hingegen haben die jeweils amtierenden Hauptmänner/-frauen bei jedem Großprojekt wegen Protestbewegungen einen Rückzieher gemacht und wegen befürchteter Stimmenverluste bei anstehenden Wahlen die Projektanten im Regen stehen gelassen.

Das Murkraftwerk Ramingstein hätte den Lungau stromautonom gemacht, dazu wäre ein erheblicher Anteil für das Land Salzburg übrig geblieben, ein projektiertes Salzach-KW Stegenwald hätte den Stromverbrauch von 20.000 Haushalten gedeckt, Strom für 13.000 Haushalte hätte das Saalach-KW bei Schneizlreuth geliefert.

Der wohl längerfristige Ausfall billiger Gaslieferungen aus Russland - und ein dadurch verursachter massiver Anstieg der Strompreise - wird die Rentabilität heimischer Wasserkraftwerke verbessern. Das und die sich abzeichnende Klimakatastrophe sollten Anlass genug sein, diese fallengelassenen Projekte erneut zu evaluieren.





Helmut Hintner, 5020 Salzburg