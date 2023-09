Ökokrise und Klimakatastrophe sind der Gesellschaft weiter nicht bewusst

Alle Jahre wieder denkt man sich als Naturwissenschaftler und könnte angesichts all der Ignoranz verzweifeln. Bis Mitte Juni und ab Mitte August werden heimische öffentliche Verkehrsmittel bei Temperaturen von etwa 15 Grad erbarmungslos geheizt. Das obwohl die Bevölkerung entsprechende Kleidung trägt und niemand friert. Das Raumklima in den Öffis ist unerträglich, die künstlich erhitzt Luft erhöht Erkrankungsrisiken. Nachfragen bei den Verkehrsbetrieben dahingehend stoßen auf Unverständnis.

Eine einfache Hochrechnung - alle Öffis in den reichen Weltteilen weltweit fast ganzjährig künstlich überhitzt belegt, dass es keinerlei Bewusstsein dafür gibt, dass Energie bekanntlich nicht einfach nur aus der Steckdose kommt.

Analog gilt das für E-Räder, E-Scooter, Rasenroboter, Laubbläser/Laubsauger, "Panzer" (SUVs) mit 2500 kg in denen im Schnitt nur eine Person sitzt, Fleischkonsum, Kurzstreckenflüge und so weiter.

Die Roten Listen werden laufend länger, Hochwasser wechseln sich mit Hitzeperioden ab und rechtskonservative Parteien und deren Wähler machen weiter als gäbe es kein morgen.

Wer nichts weiß, muss alles konsumieren.





Christian Mokri, 5110 Oberndorf