Ökologisierung und Digitalisierung nicht in einen Topf werfen

Zum Artikel "Ein Plan für den Weg zurück" (SN, 12.4.):

Liebe Politiker - wie könnt ihr es wagen, Ökologisierung und Digitalisierung in einen Topf zu werfen? Die Digitalisierung - besser ist der alte Begriff Automatisierung, denn am Eingang und am Ausgang dieser Prozesse hat man es meistens mit analogen Größen zu tun - führt ja zu Rationalisierung und dazu, dass immer mehr Daten weltweit übertragen und gespeichert werden. Dieser Trend zur Automatisierung (pardon: Digitalisierung) führt ferner dazu, dass in immer mehr Bereichen elektronische Geräte eingesetzt werden, wo früher einfachste Werkzeuge genügten.

So werden nun auch die Pflichtschulen mit totaler Digitalisierung beglückt. Jeder Schüler sitzt dann vor einem Laptop, Tafel und Kreide wird ersetzt durch White Board und Beamer. Jedes Klassenzimmer wird damit in Zukunft permanent mit zwei bis drei kW beheizt. Die Schulen wird man wohl mit Kühlaggregaten nachrüsten müssen. Das wird alles mit grünem Strom betrieben werden und soll die Klimaproblematik nicht vergrößern?

Die Digitalisierung geht mit einem exzessivem Wachstum des Datenverkehrs und der Datenspeicherung einher. Also steigt auch hier der Bedarf an elektrischer

Energie. Das wird auch alles mit grünem Strom abgedeckt und reduziert den CO2 Ausstoß?

Die Rationalisierung führt dazu, dass mehr, billiger und mit weniger Arbeitskräften produziert werden kann. Ist dieser Effekt mit den Klimazielen in Harmonie?

Intelligente, digitale Geräte haben eine kürzere Lebensdauer. Einen alten E-Herd aus den 70er Jahren kann man heute auch noch preiswert reparieren. Ein modernes Induktionskochfeld ist kaum reparierbar und spätestens nach zehn Jahren Elektronik Schrott!! Ist das auch ein Beitrag zur Ökologisierung?





Manfred Uttenthaler, 8053 Graz