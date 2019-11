Ökostrom-Abgabe

Mit Interesse las ich in den SN, dass sich Herr Schellhorn, Abgeordneter bei den Neos, dafür einsetzt, dass für Strom, der durch Fotovoltaikanlagen erzeugt, bei Energieanbietern eingespeist und von dort wieder bezogen wird, keine Ökostrom-Abgaben verlangt werden sollten. Dafür will ich mich auch einsetzen. Ich weiß wohl, dass Netzkosten anfallen, wenn ich selbst erzeugten "Ökostrom" nicht sofort verbrauche und z. B. bei Salzburg Energie mit vorhandenem Depotvertrag speichern lasse und dann wieder "abhole". Dass ich aber einen verbrauchsabhängigen Öko-Förderbeitrag und Abgaben an Bund und Land für den selbst erzeugten Ökostrom bezahlen muss, sehe ich nicht ein. Das lädt auch nicht dazu ein, dass Kleinanlagen auf Hausdächern errichtet werden. Hoffentlich bewegt sich da etwas.

Franz Weinberger, 5204 Straßwalchen