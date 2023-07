ÖLV arbeitete Doping nicht auf

Zu "Ein Dopingskandal, der auch Rif erschütterte" von Joachim Glaser vom 17. Juli 2023: Jeder Sportinteressierte sollte Joachim Glaser dankbar sein für seine ausgezeichnete Darstellung des Dopingskandals von 1993, der die österreichische 4x100-m-Sprint-Staffel betraf und deren Ende bedeutete. Glasers Artikel endet mit der Frage, inwieweit der damalige Salzburger Landestrainer, der aus der DDR stammte, in diese Sache involviert war.

Diese Frage greift zu kurz und ist etwas zu populistisch. Vielmehr sollte man die Fragestellung etwas weiter fassen und die Position und fehlende Aufarbeitung des ÖLV (Österreichischer Leichtathletik-Verband) in Sachen Doping seit zumindest Mitte der 1970er-Jahre hinterfragen. Warum fehlt dieses Kapitel in der Geschichte des ÖLV? Warum wurden die Rekorde des Dopings überführter Athletinnen und Athleten nicht gestrichen? Warum wurden keine international üblichen Dopingtests während des Trainings durchgeführt, obwohl diese per Beschluss der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO) vom 9. März 1990 bindend vorgesehen waren?

Es gab damals einen Dopingbeauftragten, der auch für die sportwissenschaftliche Beratung der Spitzensportler zuständig war. Eine typisch österreichische Lösung, die den Ausdruck "Unvereinbarkeit" wohl nicht kannte, wurde doch der Dopingskandal vom Leichtathletik-Weltverband aufgedeckt.

Dr. Wolfgang Görtschacher, 5020 Salzburg