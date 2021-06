Österreich, Belarus und Russland

In Weißrussland und in Russland werden die letzten Reste der Systemkritik unterdrückt und gerade verboten. Wie schon beim Vorgehen Pekings gegenüber Hongkong geht im Gegensatz zu "Black Lives Matter" deswegen hierzulande niemand auf die Straße. Noch verwerflicher verhält sich allerdings das offizielle Österreich: beste Kontakte werden mit dem Kreml gepflegt, der "Dialog offen gehalten", aber ohne dabei die Unterdrückung der Opposition anzusprechen. Die EU-Sanktionen gegenüber Minsk werden nolens volens mitgetragen, eine nennenswerte Unterstützung der weißrussischen Demokratiebewegung ist allerdings nicht erkennbar. Und am schlimmsten verhält sich die österreichische Wirtschaft: drittgrößter Investor in Belarus, Großinvestitionen der OMV in Russland. Geld stinkt nicht, auch wenn es autokratische Regierungen unterstützt.