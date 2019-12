Österreich braucht die Sozialdemokratie

Im SN-Artikel vom 16. 12. 2019 behauptet Andreas Koller, dass die SPÖ und die FPÖ derzeit nicht verhandlungs-, geschweige denn regierungsfähig wirken. Was die FPÖ betrifft, kann und möchte ich ihm nicht widersprechen. Hingegen frage ich mich, warum die SPÖ nicht regierungsfähig sein soll. Ich darf daran erinnern, dass die Sozialdemokratie in unserem Land historische Verdienste aufzuweisen hat und sich in Zeiten zunehmender sozialer Ungleichheit sehr bald herausstellen wird, dass sie mehr denn je gebraucht wird. Aus meiner Sicht kann sie als jahrzehntelange staatstragende Partei auch heute jederzeit Persönlichkeiten stellen, die als Vizekanzlerin oder in Ministerämtern mindestens so gut geeignet wären wie die derzeit kolportierten Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen. Beispielsweise die Ärztin Dr. Pamela Rendi-Wagner, die Molekularbiologin Mag. Dr. Sonja Hammerschmid, der Jurist Mag. Jörg Leichtfried, oder Kai Jan Krainer.

Im Übrigen teile ich die Meinung von Ferdinand Konrath im Leserbrief vom 20. 12. 2019, dass die SPÖ-Chefin von den Journalisten permanent "schlechtgeschrieben" wird. Der vorläufige Höhepunkt des SPÖ-Bashing war aus meiner Sicht das Interview von Martin Thür mit Pamela Rendi-Wagner in der ZiB 2 am 20. 12. 2019, das mit einem Kreuzverhör vergleichbar war und seitens des Moderators äußerst unfair und nicht neutral geführt wurde.

Letztlich finde ich auch die Ausführungen von Chefredakteur Manfred Perterer, in den SN vom 21. 12. 2019, wonach sich die SPÖ selbst zerfleischt und somit nicht regierungsfähig sei, übertrieben. Die SPÖ-Chefin muss nur endlich durchgreifen und die Intriganten in der Partei in die Wüste schicken. Darüber hinaus wäre sie meines Erachtens gut beraten ein junges Team aufzubauen und Leute wie den Steirer Max Lercher mit einer verantwortungsvollen Position zu betrauen. Erst dann würde es mit der seinerzeit stolzen, aber derzeit ohne Zweifel darniederliegenden Partei wieder aufwärts gehen.

Herbert Stocker, 5020 Salzburg