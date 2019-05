Das Leben ist gerecht, auch wenn es manchmal anders ausschaut und hart ist. Man bekommt zwar nicht immer das, was man möchte, aber immer das, was man braucht. Um zu lernen und zu wachsen.

Jetzt bekamen wir "Ibizia". Wozu brauchen wir das? Ibiza ist ein "Wake Up Call". Was haben wir alle zu lernen, nicht nur ein paar verkommene Politiker? Warum geschieht so etwas in Österreich? Österreich braucht aufrechte, fleißige und ehrliche Menschen. Jeder von uns muss dieses Vorbild sein. Dann werden solche Lügner und Betrüger verschwinden. Es beginnt mit uns, jedem Einzelnen! Österreich braucht uns!



Dipl. Päd. Walter Koren, 4560 Kirchdorf