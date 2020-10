Österreich - eine knausrige Nation?

Anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises an das WPF (World Food Programme) der UNO wurden auch aktuelle Zahlen bekannt. Während Deutschland im Vorjahr 791 Millionen Euro und die Schweiz 76 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben, beziffert Österreich seinen Beitrag mit lächerlichen 4,2 Millionen Euro. Unter der türkis-blauen Regierung im Jahr 2017 waren es gar nur rund 500.000! So weit, so schlecht! Auch in der Entwicklungszusammenarbeit hinkt man den anderen europäischen Nationen im Vergleich immer hinterher. Seit Jahrzehnten erfüllt Österreich nicht einmal annähernd den von UNO aber auch EU den für Entwicklungszusammenarbeit vorgeschlagenen Prozentsatz des BIP in der Höhe von 0,7 Prozent. Nach wie vor befindet man sich Jahr für Jahr bei einem Prozentsatz zwischen 0,20 und 0,25 Prozent, wobei die politisch Verantwortlichen dabei auch beispielsweise den Einsatz der österreichischen Blauhelme in Mali mit einrechnen. Es ist eine Schande, dass Österreich in humanitären Aufgabenstellungen als eines der reichsten Länder der Welt unter jedem Niveau bleibt.





Hans Bayer, 5303 Thalgau