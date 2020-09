"Österreich entscheidet souverän" antwortet Bundeskanzler Kurz seiner Amtskollegin Merkel auf ihre Kritik an seiner Flüchtlingspolitik. Herr Bundeskanzler, nehmen Sie zur Kenntnis, Sie als Bundeskanzler der Republik Österreich und Obmann der Türkisen haben entschieden, keine Flüchtlinge aus Lesbos aufzunehmen, nicht Österreich. Sie sind nicht Kaiser von Österreich, sondern wir, alle Österreicherinnen und Österreicher, sind der Souverän des Staates Österreich und wir entscheiden in letzter Konsequenz, nicht Sie. Ich hoffe und in mir wächst die Überzeugung, dass immer mehr Menschen in Österreich diese Hoffnung und Überzeugung mit mir teilen. Das sollten auch die "Grünen" bei ihrem künftigen Stimmverhalten betreffend unsere Asylpolitik bedenken.





Hans Riedler, 4040 Linz