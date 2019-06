Österreich ist anders

Es gibt einige, auch politische, Tatsachen, die so klar auf der Hand liegen, dass man sie schon in die Kategorie "Binsenweisheiten" einordnen könnte. Dazu gehört etwa, dass die Protagonisten des sattsam bekannten "Ibiza-Videos" in jedem anderen halbwegs zivilisierten Land nicht nur zurücktreten, sondern auf immer von der politischen Bildfläche verschwinden und bestenfalls vor Gericht wieder auftauchen würden. Aber doch nicht so in Österreich! Da überlegt Heinz-Christian Strache allen Ernstes, ob er jetzt ein EU-Mandat annehmen oder besser doch darauf verzichten sollte. Dass jetzt ernsthaft darüber spekuliert wird, ob er nicht als freiheitlicher Spitzenkandidat für die Wiener Landtagswahl antreten könnte, passt da gut ins Bild. Sicherheitshalber hat die FPÖ beschlossen, Straches Ehefrau Philippa in den Nationalrat zu befördern. Für diese eigentlich unfassbaren Vorgänge hat Andreas Koller, einer der angesehensten Journalisten des Landes, nur mehr den Begriff "Bananenrepublik" gefunden ("Standpunkt" in den SN vom 15. 6.)

Eigentlich hätte sich der Umstand, dass die FPÖ nicht regierungsfähig ist, längst zu einer weiteren Binsenweisheit entwickeln müssen. Dennoch rechnen viele politische Beobachter damit, dass nach der Nationalratswahl im September die Neuauflage einer türkis-blauen Regierung die wahrscheinlichste Koalitionsvariante sein wird. Naja, Österreich ist eben wirklich anders…





Erhard Sandner, 5081 Anif