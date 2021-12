Österreich ist nicht Schweden

Zum Leserbrief von Herrn Norbert Kopf zum Thema "Der andere Weg Schwedens" (SN v. 10. Dezember) möchte ich gerne Stellung nehmen.

Herr Kopf wünscht sich für Österreich u.a. ein achtsames Miteinander und gegenseitigen Respekt, und es wirkt für ihn unvorstellbar, wenn ein Fünftel der Bevölkerung diskriminiert und bestraft wird, wenn man sich nicht impfen lässt! Er führt Schweden an, das Land, welches einen anderen Weg vom Anfang an eingeschlagen hat und gut durch die Coronakrise gekommen ist. Weil sich die Menschen wie er schreibt, an die Regeln halten! Herrn Kopf muss ich aber entgegenhalten, dass die "Österreicher keine Schweden sind"! Anders Tegnell hat vom Anfang an gesagt, dass der "Schwede seinen Polizisten immer auf seinen Schultern mitträgt!". Österreicher denken da, glaube ich, anders! Wir sind daran gewöhnt, klare Vorschriften zu bekommen. Werden diese unzureichend definiert oder kontrolliert, ist man schnell der Meinung dass diese für einen nicht gelten! Nicht von ungefähr ist Österreich nun das erste Land in der EU, das die Impfpflicht einführt!







Manfred Meixner, 3105 St. Pölten