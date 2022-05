Österreich muss die Verteidigungspolitik ernst nehmen

Österreich - aber vor allem seine politischen Partien - wäre gut beraten, sich endlich einer offenen und vorurteilsfreien Diskussion in Bezug auf unsere Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stellen, anstatt ständig Mantra-artig die längst ausgehöhlte Neutralität der Bevölkerung vorzubeten. Das sicherheitspolitische Umfeld hat sich in den letzten Jahrzehnten und vor allem durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine auch für Österreich wesentlich geändert. Egal was am Ende des Diskurses herauskommt, Neutralität oder NATO-Beitritt, die Politik hat die Sicherheits- und Verteidigungspolitik ernst zu nehmen und die nötigen Mittel (ideell, personell und materiell) zur Verfügung zu stellen.







Gerd Schrimpf Oberst i.R., 8045 Graz