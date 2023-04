Brief an die SN zur Glosse "Eine Festung für unsere Neutralität" (Alexander Purger, SN, 21. April 2023):

Eines muss uns Österreichern schon klar sein. Wenn wir die Neutralität aufgeben, sind wir bald in der Nato. Das bedeutet, dass wir temporär und permanent ausländische Nato-Soldaten im Land haben. Die US Army wird dann fixe Stützpunkte in Österreich errichten und betreiben.

1955 haben die letzten Besatzungssoldaten Österreich verlassen. Das war gut so.







Günter Fürweger, Obst a. D., 4400 Steyr