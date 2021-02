Österreich steuert auf moralischen Verfall zu

Manchmal kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass Österreich auf einen moralischen Verfall zusteuert.

Bestes Beispiel dafür ist die Haltung der österreichischen Regierung, die Situation der Flüchtlinge in Kara Tepe betreffend. Advent und Weihnachten sind vergangen, die Herbergsuche der Ärmsten ist aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden. Pech für die Regierung ist, dass ein zwölfjähriges Mädchen die herrschende Gesetzgebung als unmenschlich entlarvt. Da kann der Herr Innenminister in der ZIB2 jede Frage der Moderatorin mit einer Gegenfrage beantworten und das zweifellos falsche Verhalten der Mutter in den Vordergrund rücken, es bleibt dabei -das Kindeswohl hat Vorrang. Die Gesetze, auf die sich der Herr Innenminister beruft, hat nicht irgendwer, sondern die Regierung beschlossen. Es hat die Erfahrung gezeigt, dass beschlossene Gesetze nicht immer einer Prüfung standhalten.

Ein weiteres negatives Beispiel ist der Leserbrief des Herrn Mag. Schier vom 1.2.d.J. Er setzt Asylbewerber, Flüchtlinge aus Kriegsgebieten und Dürrezonen in Afrika mit Auswanderern gleich, indem er schreibt, dass Kinder dieser Familien auch aus ihrem Umfeld gerissen wurden und eine fremde Sprache lernen müssen. Entrissen aus einem Umfeld von zerstörten Häusern und Schulen, mitansehen, wie Verwandte und Freunde im Bombenhagel sterben, aus Gegenden, in denen kein Überleben möglich ist, weil wir mit dem Raubbau an der Natur die Klimaerwärmung angeheizt haben.

Zur Erinnerung: Frankreich, die Niederlande, Deutschland und zuletzt auch Italien haben hunderte dieser Armen aus der prekären Situation in Kara Tepe befreit. Das vorrangige Imperativ unserer Regierung lautet: Wir müssen uns vor dem Andrang der Ärmsten schützen. Mit dieser Haltung bleibt auch kein Millimeter Platz am rechten Rand unserer politischen Landschaft.







Josef Veronesi, 5231 Schalchen