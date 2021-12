Österreich tut sich damit schwer

Wenn ich mir die Vorgaben in Schweden zu Gemüte führe, frage ich mich wirklich, ob diese im Sinne von Herrn Kickl sind, denn Schweden hat:

- Eine unverbindliche 1G-Regel, d.h. Veranstaltungen über 100 Personen dürfen nur Geimpfte besuchen.

- Es gilt eine empfohlene Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr.

- In der Gastronomie wird empfohlen, dass Abstand gehalten wird, z.B. zwischen den Tischen.

Der Unterschied zu Österreich ist, dass dort diese Maßnahmen in der Regierung und in der Bevölkerung akzeptiert und auch eingehalten werden. Es gibt dagegen also keine Demonstrationen.

Und wie ist es bei uns?

- Wir haben Parteien, die nur nörgeln, schimpfen und demonstrieren.

- Wir haben viele Leute, die die Abstandsregeln nicht akzeptieren und einhalten.

- Wir haben eine Partei und viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen.

Was bleibt der Regierung dann anderes übrig, als einen neuerlichen Lockdown einzuführen? Für mich einfach logisch, obwohl ich auch lieber die Freiheit genießen würde, aber ... siehe vorher!

Georg Pachta, 2344 Enzersdorf