Österreich verschleudert Familiensilber

Vor Beginn des Ukraine Krieges wollte die OMV die Düngersparte der Borealis an einen russischen Oligarchen um circa 400 Millionen Euro verkaufen. Man hätte keine Bedenken, obwohl Russland auch damals schon als nicht verlässlich galt.

Stickstoffdünger sind eine Grundlage unserer Lebensmittelproduktion, ohne sie würde sich der Getreideertrag halbieren. Durch Russlands Angriff auf die Ukraine kam das Abschlussfeier Geschäft nicht mehr zustande. Nun wurde die Stickstoffsparte an den tschechischen Oligarchen Andrej Babiš für 800 Millionen Euro verkauft. Unser Finanzminister wollte die Sperrminorität nicht ziehen, zudem hat kein Landwirtschaftskammerpräsident und auch nicht der Landwirtschaftsminister dagegen opponiert. Wie sagte schon Mephisto: "Den Teufel spürt das Völkchen nie, auch wenn es ihn am Kragen hätte." Die N-Düngerpreise haben sich seit 2021 vervierfacht, bei circa einer Million Tonnen Jahresumsatz, würde der Zusatzgewinn die Hälfte des Kaufpreises decken. Bei dieser Cash-Cow hat kein österreichischen Unternehmen zugegriffen oder zugreifen dürfen. Einzig der Präsident des Niederösterreichischen Bauernbundes hat eine Klage mit einer Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht, ein einsamer Rufer in der Wüste.

Es ist noch nicht lange her, dass die Regierung Schüssel die BUWOG verschleudert hat. Die Käufer haben den Kaufpreis innerhalb von zwei Jahren wieder verdient und heute muss der Staat für seine Büros und Schulen Miete bezahlen. Keiner weiß wie viel. So wird langsam unser Familiensilber verhökert...



Dipl-Ing. Peter Spielbauer, 5020 Salzburg