Österreich wirkt nicht einladend

Zu Heidi Hubers "Standpunkt" vom 5. 8. 2023 über ausländisches Personal und die Festung im Inland:

Seit jeher versucht die FPÖ, spätestens seit Kurz aber auch die ÖVP, durch Populismus auf Kosten Zugewanderter Wahlstimmen zu ergattern - mit Erfolg, wie man auch an der jüngsten Regierungsbildung in Salzburg sieht. Das ist die eine Seite. Die andere, aufmerksamen Beobachtern/-innen ebenso lang bekannt, ist der nun voll durchschlagende Arbeitskräftemangel. Federführend am Aufzeigen hier die (stark ÖVP-dominierte) Wirtschaftskammer. Tja.

Anders formuliert: Man kann nicht gleichzeitig ausländerfeindlich und -freundlich sein. Österreich gibt seit Jahren ein Bild nach außen ab, das zumindest für fremde Menschen nicht einladend ist. Und anstatt die Arbeitskraft von jahrelang zum Nichtstun gezwungenen Asylwerbern zu nutzen, spielt man im politischen Diskurs lieber die "Ausländerkarte" und will neuerdings willige Arbeitskräfte auf den Philippinen, Indien, Kanada oder sonst wo rekrutieren. Viel Erfolg kann man da nur wünschen!



Reinhard Sperr, 4894 Oberhofen am Irrsee